В Киеве полный переход на электронный билет снова перенесли. Названа новая дата

Введение автоматизированной системы оплаты проезда в промышленную эксплуатацию в столице переносится на июль.

Полный переход на электронный билет в общественном транспорте Киева отложили с 1 января на 1 июля 2021 года. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевской городской государственной администрации (КГГА) от 30 декабря 2020 года.

Документом вносятся изменения в распоряжение от 22 октября 2018 года №1887 "Об утверждении порядка функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности".