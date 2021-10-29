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В Киеве произошел масштабный сдвиг асфальта на проезжей части

Инцидент произошел на проспекте Алишера Навои
Инцидент произошел на проспекте Алишера Навои
Фото: Патрульна поліція Києва / Telegram

29 октября на проспекте Алишера Навои в Киеве произошел провал на проезжей части. Об этом в Telegram проинформировала патрульная полиция столицы.

"Провал асфальтового покрытия на проспекте Алишера Навои. Перекрыто движение от бульвара Перова в направлении улицы Радужной", – говорится в сообщении.

В Киевской городской государственной администрации объяснили, что "из-за аварии на инженерных сетях "Киевводоканала" произошла промывка основы дороги".

В "Киевводоканале" утверждают, что площадь провала – 150 м².

"Произошла утечка из колодца. После того как утечка была локализована, в 18.00 образовался провал на проезжей части. [...] На месте аварийной ситуации было оперативно установлено ограждение, движение транспорта перекрыто в сторону улицы Радужной, объезд возможен по зеленой зоне", – объяснили там.

По их данным, для устранения повреждения и восстановления благоустройства понадобятся сутки.

Теги: Киев, транспорт, Киевводоканал, патрульная полиция, дороги, проезд
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