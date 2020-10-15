В Киеве проведут масштабные антитеррористические учения. В СБУ заявили о возможном ограничении движения транспорта

Служба безопасности Украины вместе с посольством Израиля 16 октября проведет масштабные антитеррористические учения в Печерском и Деснянском районах Киева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на странице в Facebook.
Тренировки пройдут с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти, отмечается в заявлении.
В ведомстве предупредили о возможном временном ограничении движения транспорта и пешеходов, а также проверке документов.
"СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей", – говорится в сообщении.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.