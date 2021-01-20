В Киеве разоблачили мужчину, который продавал поддельные справки об отсутствии COVID-19

Житель Дарницкого района Киева через социальную сеть искал покупателей поддельных справок о тестировании на COVID-19 методом ПЦР. Он продавал их по 500 грн.

В Киеве разоблачили мужчину, который продавал поддельные справки об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 19 января сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры на своей странице в Facebook.

По данным следствия, житель Дарницкого района через соцсеть искал покупателей поддельных справок о тестировании на COVID-19 методом ПЦР. Он продавал их по 500 грн. После оплаты он отправлял их заказчикам по почте. Справки изготовлялись на иностранных языках для выезда за границу, отметили в прокуратуре.

Правоохранители во время обыска по месту жительства злоумышленника изъяли вещественные доказательства, в частности, поддельные справки с оттисками печати клиники о негативном ПЦР тестировании, поддельные печати, компьютерную технику и квитанции об отправке справок почтовой.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" заявила, что заявки на изготовление справки об отрицательном тесте на COVID-19 поступали фигуранту "даже во время проведения обысков".

Решается вопрос о назначении технических экспертиз по изъятых вещественных доказательствах.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 20 января в Украине подтвердили 1,17 млн случаев болезни, умерли 21 258 человек.