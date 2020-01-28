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В Киеве с 1 апреля планируют ввести суточные проездные

Согласно проекту распоряжения КГГА, появятся проездные на 24, 48 и 72 часа.

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В Киеве с 1 апреля появятся проездные на 24, 48, 72 часа
В Киеве с 1 апреля появятся проездные на 24, 48, 72 часа
Фото: Київпастранс / Kyivpastrans / Facebook

В Киеве с 1 апреля унифицируют систему проездных, а также появятся проездные на 24, 48, 72 часа. Об этом говорится в проекте распоряжения, опубликованном на сайте КГГА.

Тариф на одну поездку на автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, метрополитене, городской электричке останется прежним — 8 грн. При этом указано, что он действует "в случае приобретения разового билета", а значит, жетоны планируют вывести из обращения.

При использовании синей электронной карточки тариф будет зависеть от количества купленных поездок. Он будет колебаться от 6,5 грн (при разовой покупке 50 поездок) до 8 грн (при разовой покупке от одной до девяти поездок).

Зеленые карточки с 1 апреля перестанут пополнять, но купленные до 31 марта поездки можно будет использовать еще год — до 31 марта 2021 года.

Главное новшество проекта — это изменение системы проездных. Теперь их будут выпускать только на все виды транспорта. Проездные могут быть как с ограниченным количеством поездок, так и без ограничений.

Стоимость проездного на 46 поездок составит 290 грн (студенты — 145 грн, школьники — 72,5 грн), на 62 поездки — 390 грн (студенты — 195 грн, школьники — 97,5 грн), на 92 поездки — 575 грн (студенты — 287,5 грн, школьники — 143,75 грн), на 124 поездки — 770 грн (студенты — 385 грн, школьники — 192,5 грн).

Стоимость проездного без ограничения количества поездок — 1300 грн (студенты — 650 грн, школьники — 325 грн).

Также вводятся проездные на 24 часа (100 грн), 48 часов (150 грн), 72 часа (200 грн).

Сейчас стоимость проездного на месяц на один вид наземного транспорта без ограничения количества поездок составляет 390 грн, в метрополитене — 610 грн, на два вида транспорта (наземный+метро) на 46 поездок — 570 грн; на 62 поездки — 670 грн.

Теги: Киев, КГГА, билеты, проезд
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