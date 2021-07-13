В Киеве снизили скорость прокатных самокатов

"Четыре оператора уже ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения. Остальные должны подтянуться очень скоро. Также операторы уже частично промаркировала самокаты номерами", – добавил он.
Кроме того, каждый из операторов теперь имеет уникальную серию:
"И самое важное: нам начали поступать большие данные об интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и популярных местах для старта-финиша", – подчеркнул Усов.
В сентябре 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, который урегулировал бы передвижение электросамокатов и другого персонального легкого транспорта, а также предусмотрел бы административную ответственность за нарушения. Однако до второго чтения этот законопроект пока не дошел.
В июне этого года КГГА и операторы проката электросамокатов в Киеве подписали соглашение, согласно которому скорость самокатов должна быть снижена, а все их пользователи застрахованы.