В Киеве снизили скорость прокатных самокатов

"Четыре оператора уже ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения. Остальные должны подтянуться очень скоро. Также операторы уже частично промаркировала самокаты номерами", – добавил он.

Кроме того, каждый из операторов теперь имеет уникальную серию:

Bolt – A, В, С;

Jet – J, Е;

BikeNow – N;

Kiwi – K;

Scroll Bird – O, S;

Zelectra – Т, Z;

Vzhooh – V.

"И самое важное: нам начали поступать большие данные об интенсивности движения прокатных самокатов на улицах и популярных местах для старта-финиша", – подчеркнул Усов.