Вслед за столицей правила использования самокатов ввел Львов

Законодательно движение электросамокатов не урегулировано, поэтому города решают этот вопрос на местном уровне Фото: depositphotos.com

Согласно принятым правилам, ездить на персональном электрическом транспорте разрешено только тем, кто достиг 14 лет. Детям от 7 до 14 лет разрешено ездить на тротуарах, пешеходных дорожках и в парках, скверах, только в сопровождении взрослых.

Пользоваться персональным электротранспортом следует в первую очередь на велодорожках, при этом скорость не должна превышать 20 км/ч . При езде по тротуару и пешеходной зоне скорость не может превышать 5 км/ч .

Водителям электротранспорта запрещено:

ездить в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения

двигаться по дорогам для автомобилей и трамвайным путям

двигаться по велосипедным и пешеходным дорожкам с односторонним движением в противоположном направлении

перевозить пассажиров

во время движения держаться за другое транспортное средство

во время движения пользоваться телефонами.

Кроме того, запрещено парковать самокат:

на пешеходных переходах;

на пандусах для маломобильных групп населения;

на остановках общественного транспорта;

на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на тротуаре, если его ширина меньше 1,5 м;

перед входом/выходом к жилым и нежилым зданиям, сооружениям;

перед или вблизи аварийных выходов и зон выезда пожарной охраны, скорой помощи и других экстренных служб.

Это решение, которое вносит изменения в Правила благоустройства Львова, является рекомендательным и не предусматривает штрафов за нарушения, отмечает ZAXID.NET.

Депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Лесик, который вынес проект изменений на рассмотрение сессии, сослался на административные штрафы, предусмотренные в Правилах благоустройства. Однако в самом решении пункт о штрафах отсутствует.

Глава юридического департамента горсовета Елена Пайонкевич отметила, что в Правилах дорожного движения до сих пор не определен статус водителей самокатов, поэтому решение горсовета она считает преждевременным.

В то же время, как сообщалось на сайте Львовского горсовета 6 июля, создана рабочая группа для создания меморандума между прокатными сервисами электротранспорта и городскими властями. Разработать меморандум планируют в течение месяца.

Такой меморандум в конце июня был заключен между городскими властями и сервисами проката в Киеве.

Урегулировать движение электросамокатов на городском уровне, пока это не сделано законодательно, планируют и в Одессе, писала в мае "Думская".