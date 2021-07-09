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Вслед за столицей правила использования самокатов ввел Львов

Законодательно движение электросамокатов не урегулировано, поэтому города решают этот вопрос на местном уровне
Законодательно движение электросамокатов не урегулировано, поэтому города решают этот вопрос на местном уровне
Фото: depositphotos.com

Во Львове городская власть установила ряд ограничений при использовании электросамокатов и другого мелкого электротранспорта. Соответствующее решение приняли 8 июля депутаты горсовета, пишет ZAXID.NET.

Согласно принятым правилам, ездить на персональном электрическом транспорте разрешено только тем, кто достиг 14 лет. Детям от 7 до 14 лет разрешено ездить на тротуарах, пешеходных дорожках и в парках, скверах, только в сопровождении взрослых.

Пользоваться персональным электротранспортом следует в первую очередь на велодорожках, при этом скорость не должна превышать 20 км/ч . При езде по тротуару и пешеходной зоне скорость не может превышать 5 км/ч .

Водителям электротранспорта запрещено:

  • ездить в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения
  • двигаться по дорогам для автомобилей и трамвайным путям
  • двигаться по велосипедным и пешеходным дорожкам с односторонним движением в противоположном направлении
  • перевозить пассажиров
  • во время движения держаться за другое транспортное средство
  • во время движения пользоваться телефонами.

Кроме того, запрещено парковать самокат:

  • на пешеходных переходах;
  • на пандусах для маломобильных групп населения;
  • на остановках общественного транспорта;
  • на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на тротуаре, если его ширина меньше 1,5 м;
  • перед входом/выходом к жилым и нежилым зданиям, сооружениям;
  • перед или вблизи аварийных выходов и зон выезда пожарной охраны, скорой помощи и других экстренных служб.

Это решение, которое вносит изменения в Правила благоустройства Львова, является рекомендательным и не предусматривает штрафов за нарушения, отмечает ZAXID.NET. 

Депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Лесик, который вынес проект изменений на рассмотрение сессии, сослался на административные штрафы, предусмотренные в Правилах благоустройства. Однако в самом решении пункт о штрафах отсутствует.

Глава юридического департамента горсовета Елена Пайонкевич отметила, что в Правилах дорожного движения до сих пор не определен статус водителей самокатов, поэтому решение горсовета она считает преждевременным.

В то же время, как сообщалось на сайте Львовского горсовета 6 июля, создана рабочая группа для создания меморандума между прокатными сервисами электротранспорта и городскими властями. Разработать меморандум планируют в течение месяца.

Такой меморандум в конце июня был заключен между городскими властями и сервисами проката в Киеве

Урегулировать движение электросамокатов на городском уровне, пока это не сделано законодательно, планируют и в Одессе, писала в мае "Думская".

Контекст:

В сентябре 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, который урегулировал бы передвижение электросамокатов и другого персонального легкого транспорта, а также предусмотрел административную ответственность за нарушения. Однако ко второму чтению этот закон пока не дошел.

Теги: Львов, транспорт, депутаты, меморандум, горсовет, электросамокат
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