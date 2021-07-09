Вслед за столицей правила использования самокатов ввел Львов

Согласно принятым правилам, ездить на персональном электрическом транспорте разрешено только тем, кто достиг 14 лет. Детям от 7 до 14 лет разрешено ездить на тротуарах, пешеходных дорожках и в парках, скверах, только в сопровождении взрослых.
Пользоваться персональным электротранспортом следует в первую очередь на велодорожках, при этом скорость не должна превышать 20 км/ч . При езде по тротуару и пешеходной зоне скорость не может превышать 5 км/ч .
Водителям электротранспорта запрещено:
Кроме того, запрещено парковать самокат:
Это решение, которое вносит изменения в Правила благоустройства Львова, является рекомендательным и не предусматривает штрафов за нарушения, отмечает ZAXID.NET.
Депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Лесик, который вынес проект изменений на рассмотрение сессии, сослался на административные штрафы, предусмотренные в Правилах благоустройства. Однако в самом решении пункт о штрафах отсутствует.
Глава юридического департамента горсовета Елена Пайонкевич отметила, что в Правилах дорожного движения до сих пор не определен статус водителей самокатов, поэтому решение горсовета она считает преждевременным.
В то же время, как сообщалось на сайте Львовского горсовета 6 июля, создана рабочая группа для создания меморандума между прокатными сервисами электротранспорта и городскими властями. Разработать меморандум планируют в течение месяца.
Такой меморандум в конце июня был заключен между городскими властями и сервисами проката в Киеве.
Урегулировать движение электросамокатов на городском уровне, пока это не сделано законодательно, планируют и в Одессе, писала в мае "Думская".
В сентябре 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, который урегулировал бы передвижение электросамокатов и другого персонального легкого транспорта, а также предусмотрел административную ответственность за нарушения. Однако ко второму чтению этот закон пока не дошел.