Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката

Российский продюсер Максим Фадеев заявил, что не рассчитал свои силы, катаясь на скоростном самокате.

Российский продюсер Максим Фадеев 2 октября разместил в Instagram видео, в котором рассказал о причинах и последствиях падения с электросамоката.

По словам Фадеева, он получил травмы 30 сентября, когда попытался преодолеть трамплин на скоростном самокате. Продюсер отметил, что не рассчитал свои возможности.

"В результате – сильный ушиб грудной клетки, не говоря уже о локтях, коленях", – сообщил он.

Фадеев отметил, что после падения ему было трудно дышать и пришлось вызывать скорую помощь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 2 Окт 2020 в 4:53 PDT

Фадеев родился в 1968 году в городе Кургане РФ. С 1993-го по 2003 год продюсер жил в Германии и Чехии, занимаясь в это время продюсированием певицы Линды. В 2003-м Фадеев вернулся в Россию.

15 марта 2018 года Фадеев закрыл свой продюсерский центр и основал музыкальный лейбл MALFA (аббревиатура от Maksim Aleksandrovich Fadeev).