В Киеве станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" возобновили работу после проверки сообщения о минировании

В Киеве станция метро "Крещатик" возобновила работу после проверки информации о минировании. Об этом 11 сентября в Facebook сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
В результате проверки взрывоопасных предметов выявлено не было.
Позже стало известно, что на станции "Площадь Льва Толстого" никаких опасных предметов также не обнаружили.
Сейчас станции открыты для пассажиров и работают в обычном режиме.
О минировании станций по телефону сообщил неизвестный, после чего их закрыли на вход и выход.