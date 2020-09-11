В Киеве станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" возобновили работу после проверки сообщения о минировании

По данным пресс-службы Киевского метрополитена, на станциях метро в Киеве, о минировании которых сообщил неизвестный, взрывоопасных предметов выявлено не было.

Сейчас станции открыты для пассажиров и работают в обычном режиме Фото: depositphotos.com

В Киеве станция метро "Крещатик" возобновила работу после проверки информации о минировании. Об этом 11 сентября в Facebook сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

В результате проверки взрывоопасных предметов выявлено не было.

Позже стало известно, что на станции "Площадь Льва Толстого" никаких опасных предметов также не обнаружили.

Сейчас станции открыты для пассажиров и работают в обычном режиме.

О минировании станций по телефону сообщил неизвестный, после чего их закрыли на вход и выход.