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ПРОИСШЕСТВИЯ

Дело "минера" киевского моста Метро направили в суд

Мужчина изготовил муляж взрывного устройства и пришел с ним на мост Метро, откуда позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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За совершенное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы
За совершенное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы
Фото: Прокуратура міста Києва / Facebook

Киевская местная прокуратура №4 направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры Киева 11 сентября.

В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина изготовил муляж взрывного устройства и пришел с ним на мост Метро, откуда позвонил по спецлинии 102 и сообщил о готовящемся взрыве, отмечено в сообщении.

"Для недопущения возможной гибели людей было приостановлено движение автомобилей по мосту Метро до задержания псевдоминера. Также в результате происшествия были отменены движение 69 поездов Киевского метрополитена. Во время задержания подозреваемого никто не пострадал", – уточнили в прокуратуре.

За совершенное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/3773391029338898

1 июня около 14.00 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку. Правоохранители объявили спецоперацию "Гром". Патрульные перекрыли движение по мосту Метро в обоих направлениях. Переговоры с "минером" вел глава столичной полиции Андрей Крищенко.

После задержания выяснилось, что в пакете у мужчины был муляж бомбы, состоявший из земли, проводов, баллонов и пульта управления. Его требования были хаотичными, рассказал Крищенко журналистам.

6 июня суд принял решение отправить "минера" в психиатрическую клинику.

2 сентября Днепровский районный суд Киева отпустил подозреваемого в минировании моста Метро в Киеве из психоневрологической больницы под круглосуточный домашний арест.

Теги: Киев, прокуратура, минирование, мост Метро, обвинительный акт
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