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ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд отправил в специализированную клинику "минера" моста Метро в Киеве

На экстренном заседании суд принял решение поместить Виталия Ткаленко, который 1 июня сообщил о намерении привести в действие взрывчатку на мосту Метро в Киеве, не в СИЗО, а в специализированную клинику из-за склонности к суициду, сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец.

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1 июня Ткаленко сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку
1 июня Ткаленко сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Суд отправил в психиатрическую клинику Виталия Ткаленко, который 1 июня сообщил о заминировании моста Метро в Киеве. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец.

"Вчера состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, где было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи", – отметила она.

По словам представителя прокуратуры, согласно предыдущему решению суда, который определил подозреваемому меру пресечения в виде ареста до 29 июля с возможностью внесения залога, Ткаленко должен был находиться в СИЗО до внесения залога. Однако там мужчину осмотрел фельдшер и "обнаружил склонность к суициду".

В результате в СИЗО вызвали медиков, которые выдали заключение, согласно которому подозреваемому лучше находиться под наблюдением врачей для его собственной безопасности, а также безопасности людей, которые должны были пребывать с ним в камере.

После 16.00 5 июня Ткаленко пометили в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе Киевской области, где он будет находиться до 29 июля. В случае необходимости мера пресечения может быть продлена, сообщила Максимец.

Она добавила, что вскоре мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

1 июня около 14.00 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку. Правоохранители объявили спецоперацию "Гром". Патрульные перекрыли движение по мосту Метро в обоих направлениях. Переговоры с "минером" вел глава столичной полиции Андрей Крищенко.

После задержания выяснилось, что в пакете у мужчины был муляж бомбы, состоявший из земли, проводов, баллонов и пульта управления. Его требования были хаотичными, рассказал Крищенко журналистам.

В течение года это уже второе ложное минирование моста Метро. 18 сентября 2019 года бывший военнослужащий Алексей Белько стрелял в воздух и угрожал взорвать мост и госучреждения. Он был задержан и арестован; 20 января 2020 года суд решил перевести его в психиатрическое учреждение.

Теги: полиция, СИЗО, арест, больница, правоохранители, психиатрия, Надежда Максимец, мост Метро
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