В Киеве в январе зафиксировали 16 температурных рекордов

"Среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3 °С, что выше климатической нормы на 2,9 °С. Он вошел в десятку самых теплых с 1881 года", – говорится в сообщении.

Специалисты обсерватории заметили, что холоднее всего в столице было 7 января, когда минимальная температура снизилась под утро до -10,0 °С. Самыми теплыми днями оказались 1-е и 2 января, когда максимальная температура повысилась до +13,2°С, установив таким образом температурные рекорды.

"Эти дни января стали самыми теплыми за 143 года наблюдений в столице. Всего за месяц климатологи зафиксировали в Киеве 16 температурных рекордов", – отметили специалисты.

В обсерватории добавили, что осадков в Киеве за месяц выпало всего 19 мм, или 51% климатической нормы. Таким образом, январь 2023 года занял 20-ю позицию в рейтинге самых сухих.