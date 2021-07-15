В Киеве водитель троллейбуса умер за рулем

"Цените жизнь: за рулем в Киеве умер водитель троллейбуса. Стало плохо, остановился на перекрестке Вышгородской и Мостицкой. Первыми на помощь прибежали спасатели Киевской службы спасения, начали реанимацию, через несколько минут подключились медики "скорой", – проинформировало сообщество.

Через полчаса медики констатировали биологическую смерть мужчины.

Полиция Подольского района столицы рассказала в комментарии изданию Vgorode.ua, что о внезапной смерти водителя троллейбуса узнали около 9.20 утра. По данным следственно-оперативной группы, пассажиры троллейбуса заметили, что водитель транспорта находится без сознания за рулем. Они вытащили мужчину на улицу, попытались оказать ему первую медицинскую помощь и вызвали "скорую".

Водитель родился в 1960 году. О причине его смерти пока ничего неизвестно, ее будут устанавливать в ходе судебно-медицинской экспертизы.