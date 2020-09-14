В Киеве за сутки подтвердили 168 случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Киеве подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже 17 429, умерли 272 киевлянина, 5326 жителей Киева выздоровели.

У 168 жителей столицы за прошедшие сутки подтвердили COVID-19, трое заболевших скончались. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Среди заболевших за сутки 90 женщин (от 22 до 90 лет), семь девочек (от одного года до 17 лет), 63 мужчины (от 20 до 78 лет) и восемь мальчиков (от одного года до 14 лет). Заболели также семь медиков.

В больницы столицы попали 27 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (48), Оболонском (20) и Соломенском (16) районах столицы", – отметил Кличко.

Всего с начала пандемии в Киеве подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже 17 429, умерло 272 киевлянина, 5326 жителей Киева выздоровели.