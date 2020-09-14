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НАН Украины прогнозирует до 50 смертей в сутки от COVID-19

Регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных коронавирусом являются Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая области и Киев.

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По состоянию на утро 14 сентября общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 156 797
По состоянию на утро 14 сентября общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 156 797
Фото: depositphotos.com

Национальная академия наук Украины представила прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине в период с 11-го по 18 сентября. Исследование опубликовано на сайте НАН.

По данным академиков, прогнозируемый средний показатель количества новых инфицированных на 18 сентября составляет 3000 и 50 летальных исходов в день.

Регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая области и Киев.

Инфографика: nas.gov.ua
Инфографика: nas.gov.ua

Также ученые отмечают, что количество людей, которые выздоравливают, начало увеличиваться и составляет около 900 новых выздоровевших в день.

"Хотя темпы выздоровления все еще намного меньше количества новых инфекций. Вероятно, растет доля людей, фактически выздоровевших на самоизоляции, но официально не выписанных или не прошедших повторное ПЦР-тестирование", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 14 сентября общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 156 797. Умерло 3211 человек (33 за последние сутки), выздоровело 69 543 пациента (650 за сутки).

Теги: Украина, болезнь, Национальная академия наук, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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