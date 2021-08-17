В Киеве женщина в кафе избила 28-летнего мужчину, потерпевшего госпитализировали с разрывом селезенки и почки – полиция

39-летняя женщина несколько раз ударила 28-летнего мужчину по голове и по туловищу, сообщили в полиции Киева Фото: Поліція Києва / Facebook

Отмечается, что инцидент произошел в столичном районе Оболонь.

"В кафе между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт. Драку начала женщина, которая несколько раз ударила одного из мужчин по голове и по туловищу. 28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 39-летнюю женщину – уроженку Полтавской области. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Районный суд Киева избрал женщине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, ей грозит до восьми лет лишения свободы, подчеркнули в столичной полиции.