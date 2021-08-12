В киевском метро три дня искали пропавшего котенка

"Пока вы смотрите сны, мы с великолепной командой Kyiv Animal Rescue Group пытаемся поймать котенка в глубине подземки", – написала она в соцсети 10 августа. Пост Макогон опубликовала в два часа ночи.

В комментарии изданию "Сегодня" 11 августа Макогон рассказала, что животное сбежало из переноски на станции "Контрактовая площадь" и его не видели два дня. На третий котенок пришел на станцию, но сразу поймать его не удалось – снова удрал.

"Он бегает где-то в пределах станции – инфраструктура тут большая", – рассказала замначальника КП и добавила, что сотрудники метро вместе со спасателями установили в техническом помещении станции котоловушку.

12 августа котенка удалось поймать, сообщила Макогон в Facebook.

"Котопобеда. Спасибо Kyiv Animal Rescue Group, не зря мы с вами не спали! Кот есть! Точнее, кошка!" – написала она.

По словам Макогон, кошку еще до ее приключений в метро спасли волонтеры. Сейчас она находится на передержке и ищет дом.