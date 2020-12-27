В Киевской области в результате ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали

На трассе Киев – Чоп в Киевской области ночью 27 декабря столкнулись автомобили Honda Pilot и Volvo XC90, сообщили в патрульной полиции Киевской области.

В Киевской области на трассе Киев – Чоп произошло ДТП с участием двух автомобилей, четыре человека пострадали и двое погибли. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью на 23-м километре автодороги Киев – Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Столкновение произошло между Honda Pilot и Volvo XC90 в направлении Киева. Как следствие, четверо граждан получили травмы различной степени тяжести и еще двое получили травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, патрульные обеспечивали охрану места происшествия и безопасность дорожного движения для других участников.

По информации dtp.kiev.ua, водитель автомобиля Honda развернулся в сторону Киева и получил "сильнейший боковой удар" от Volvo. Непристегнутого водителя и пассажира Honda выбросило из автомобиля через оконные проемы, они погибли на месте, отметили в паблике.



Пассажиры Volvo пострадали, однако живы. На месте работали несколько бригад скорой помощи и оперативно-следственная группа Киевской области.