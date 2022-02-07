В "Киевводоканале" проходят обыски по делу о хищении в особо крупных размерах

Согласно материалам следствия, в течение 2018–2020 годов между "Киевводоканалом" и субъектом хозяйствования был заключен ряд договоров на закупку оборудования для монтажа водопроводных сетей, систем отопления и кондиционирования.



Однако компания-подрядчик указала в бухгалтерской и налоговой отчетности операции с группой предприятий, которые имеют признаки фиктивности. Именно у них закупалось оборудование. Операции с этими компаниями привели к разворовыванию средств "Киевводоканала", отмечает следствие.

О какой сумме идет речь, в прокуратуре не сообщают.