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В приложении "Киев Цифровой" появится виртуальная транспортная карточка

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Возможность добавить цифровую транспортную карточку появится в начале 2022 года
Возможность добавить цифровую транспортную карточку появится в начале 2022 года
Фото: Київ Цифровий / Facebook

Киевские власти добавят в приложение "Киев Цифровой" виртуальную транспортную карточку, которой можно будет рассчитываться в общественном транспорте. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба КГГА.

"В начале следующего года у киевлян появится возможность добавить виртуальную транспортную карту в приложение "Киев Цифровой". Больше не придется носить с собой пластиковую карточку", – рассказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко.

По его словам, в следующем году в приложении также появятся информация о состоянии воздуха, расписание движения транспорта, записи в Центры предоставления административных услуг и подача электронных петиций.

"Киев Цифровой" скачали уже более 1,3 млн раз. Также в приложение добавлено около 500 тыс. транспортных карточек, 270 тыс. авто, а 150 тыс. киевлян получают уведомления от коммунальных служб.

Теги: Киев, транспорт, Украина, КГГА
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