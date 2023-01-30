В январе почти 300 киевлян сообщили о домашнем насилии

Из этих 1124 обращений большинство касалось стресса из-за войны, страха за себя и своих родных. 297 обращений поступило по поводу домашнего насилия. Из них 213 подали женщины и 84 – мужчины.

В течение месяца в центре находились семь человек, а комнатами кризисного реагирования воспользовались 23 человека.

Хонда напомнила, что в городе работают мобильные бригады социально-психологической помощи. В течение месяца они предоставили 98 консультаций, из них 76 – для женщин и 12 – для мужчин.

Служба телефона доверия Киевского городского центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию работает 24/7 для всех, кто нуждается в помощи, обращаться можно по номерам:

15-00 (со стационарного телефона);

044-272-15-00 (с мобильного телефона).

Центр предоставляет онлайн-консультации в Skype (dovira1500). Также можно получить очную помощь специалистов непосредственно в центре гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию по адресу: улица Юрия Ильенко, 20.