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КИЕВ

В январе почти 300 киевлян сообщили о домашнем насилии

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213 заявлений о домашнем насилии подали женщины и 84 мужчины
213 заявлений о домашнем насилии подали женщины и 84 – мужчины
Фото: depositphotos.com

В январе в Киевский городской центр гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию поступило 1124 обращения. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда.

Из этих 1124 обращений большинство касалось стресса из-за войны, страха за себя и своих родных. 297 обращений поступило по поводу домашнего насилия. Из них 213 подали женщины и 84 – мужчины.

В течение месяца в центре находились семь человек, а комнатами кризисного реагирования воспользовались 23 человека.

Хонда напомнила, что в городе работают мобильные бригады социально-психологической помощи. В течение месяца они предоставили 98 консультаций, из них 76 – для женщин и 12 – для мужчин.

Служба телефона доверия Киевского городского центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию работает 24/7 для всех, кто нуждается в помощи, обращаться можно по номерам:

  • 15-00 (со стационарного телефона);
  • 044-272-15-00 (с мобильного телефона).

Центр предоставляет онлайн-консультации в Skype (dovira1500). Также можно получить очную помощь специалистов непосредственно в центре гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию по адресу: улица Юрия Ильенко, 20.

https://www.facebook.com/marina.honda.kyiv/posts/pfbid036RqLQPtYDEd22wChfHJn7W3Uu4FE7dinSycsL7mcKxrmZJoBV2oFiHJcL7Gexw3Kl

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, женщины, насилие, мужчины, домашнее насилие, Марина Хонда, обращение
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