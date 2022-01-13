В Украине в 2021 году зафиксировано 326 тыс. обращений в полицию из-за домашнего насилия – МВД

По ее словам, в 2021 году в полицию о домашнем насилии заявили на 56% больше граждан, чем годом ранее. В 2020-м таких обращений было 209 тыс.
В прошлом году правоохранители составили на 10% больше админпротоколов, вынесено на 19% больше срочных запретительных предписаний в отношении обидчиков, на 11% увеличилось количество состоящих на учете обидчиков.
Павличенко отметила, что в украинском обществе в последние годы формируется устойчивая тенденция – о домашнем насилии перестают умалчивать.
Он подчеркнула, что рост уровня сознательности и осведомленности граждан помогает правоохранителям в укреплении механизмов предотвращения и реагирования на насилие.
1 июля 2021 года Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола.
В пояснительной записке к документу говорится, что за домашнее насилие наказывают преимущественно штрафом, но он не является эффективной мерой. Согласно тексту закона, после первого нарушения могут оштрафовать на сумму до 340 грн, отправить на общественные работы на 40 часов или отправить под административный арест на 10 суток. При повторном нарушении могут оштрафовать на сумму до 680 грн, отправить на общественные работы до 60 часов или назначить админарест на срок до 15 суток.
Согласно результатам опроса, проведенного с 18-го по 28 июня Украинским институтом будущего совместно с New Image Group, почти 2 млн украинцев лично сталкивались с домашним насилием.