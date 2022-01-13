В Украине в 2021 году зафиксировано 326 тыс. обращений в полицию из-за домашнего насилия – МВД

В Украине в 2021 году в полицию о домашнем насилии заявили на 56% больше граждан, чем годом ранее Фото: depositphotos.com

По ее словам, в 2021 году в полицию о домашнем насилии заявили на 56% больше граждан, чем годом ранее. В 2020-м таких обращений было 209 тыс.

В прошлом году правоохранители составили на 10% больше админпротоколов, вынесено на 19% больше срочных запретительных предписаний в отношении обидчиков, на 11% увеличилось количество состоящих на учете обидчиков.

Павличенко отметила, что в украинском обществе в последние годы формируется устойчивая тенденция – о домашнем насилии перестают умалчивать.

Он подчеркнула, что рост уровня сознательности и осведомленности граждан помогает правоохранителям в укреплении механизмов предотвращения и реагирования на насилие.