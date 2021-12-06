Amnesty International рассказала, что делать свидетелям домашнего насилия

За восемь месяцев 2021 года в полицию Украины поступило более 203 тыс. сообщений о фактах домашнего насилия Фото: depositphotos.com

Платформа имеет вид интерактивного портала, на котором моделируют типичные ситуации насилия в жилом доме и на улице. Пользователям предложат выбрать варианты возможных реакций. В зависимости от того, какие реакции будут выбраны, на сайте будут появляться объяснения, было ли поведение свидетелей корректным.

В итоге все пользователи смогут ознакомиться с наиболее эффективным и правильным алгоритмом действий, который безопасным образом может помочь пострадавшему от насилия человеку.

Также Amnesty International выпустила рекомендации, что делать, если человек стал свидетелем домашнего насилия:

Попытаться вмешаться в конфликтную ситуацию без рисков для своего здоровья. Говорить спокойно, но твердо и громко (если вокруг есть люди, это тоже привлечет их внимание).

Позвонить по телефону 102. По телефону необходимо предоставить четкую информацию о ситуации, точном адресе или точном ориентире, где происходит насилие, и впоследствии встретить экипаж полиции на месте (если на смартфоне загружено мобильное приложение MyPol, нажать на красную кнопку для вызова полиции).

Не покидать пострадавшего даже после того, как вызвали полицию. Попытаться помочь пострадавшему человеку, спросить, как он себя чувствует, через некоторое время.

Вызвать "скорую", если пострадавший нуждается в помощи медиков.

Задокументировать по возможности насильственные действия на фото или видео, что может стать доказательством по уголовному делу. Фото и видеофиксация случаев правонарушений является законным действием.

Контролировать действия полицейских. Записать имя и номер жетона правоохранителей, прибывших по вызову. Полицейские должны провести проверку, а при наличии улик оформить административный протокол. Сотрудник полиции на месте может выписать срочное запретительное предписание обидчику, которого заставят до 10 дней покинуть квартиру или не контактировать с пострадавшим.

Позвонить на 116 123 – круглосуточную национальную горячую линию по предотвращению домашнего насилия, если полиция отказывается проникать в квартиру пострадавших, документировать насилие или выписывать запретительное предписание.

Если пострадавший ребенок, то, кроме полиции, следует обратиться в орган опеки и попечительства или управления по делам детей по месту жительства (нахождения) ребенка. Помочь пострадавшему найти контакты служб по делам детей города, которые занимаются защитой прав детей или службы по делам детей.