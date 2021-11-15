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Суд приговорил к двум годам лишения свободы киевлянина за домашнее насилие над родителями

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Суд вынес мужчине обвинительный приговор
Суд вынес мужчине обвинительный приговор
Фото: depositphotos.com

Оболонский райсуд Киева вынес обвинительный приговор жителю Киева за насилие над пожилыми родителями. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

"Согласно материалам обвинения, 32-летний мужчина, проживая в однокомнатной квартире вместе с пожилыми родителями, систематически совершал в отношении них психологическое и физическое насилие. Дошло до того, что сын избил отца, в результате чего 64-летний мужчина получил перелом голени. В дальнейшем, пользуясь отсутствием отца, сын пытался обидеть и 61-летнюю мать, однако женщина смогла убежать к соседям и вызвать правоохранителей", – говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126-1 (домашнее насилие) и ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса (умышленное средней тяжести телесное повреждение), и приговорил к двум годам лишения свободы.

Обвиняемый своей вины не признал.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/5070585869619401

Контекст:

1 июля 2021 года Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола.

В пояснительной записке к документу говорится, что за домашнее насилие наказывают преимущественно штрафом, но он не является эффективной мерой. Согласно тексту закона, после первого нарушения могут оштрафовать на сумму до 340 грн, отправить на общественные работы на 40 часов или отправить под административный арест на 10 суток. При повторном нарушении могут оштрафовать на сумму до 680 грн, отправить на общественные работы до 60 часов или назначить админарест на срок до 15 суток.

Согласно результатам опроса, проведенного с 18-го по 28 июня Украинским институтом будущего совместно с New Image Group, почти 2 млн украинцев лично сталкивались с домашним насилием.

В МВД сообщали, что за восемь месяцев 2021 года в полицию поступило более 203 тыс. сообщений о фактах домашнего насилия.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: приговор, Оболонский суд, домашнее насилие
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