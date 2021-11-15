Суд приговорил к двум годам лишения свободы киевлянина за домашнее насилие над родителями

"Согласно материалам обвинения, 32-летний мужчина, проживая в однокомнатной квартире вместе с пожилыми родителями, систематически совершал в отношении них психологическое и физическое насилие. Дошло до того, что сын избил отца, в результате чего 64-летний мужчина получил перелом голени. В дальнейшем, пользуясь отсутствием отца, сын пытался обидеть и 61-летнюю мать, однако женщина смогла убежать к соседям и вызвать правоохранителей", – говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126-1 (домашнее насилие) и ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса (умышленное средней тяжести телесное повреждение), и приговорил к двум годам лишения свободы.

Обвиняемый своей вины не признал.