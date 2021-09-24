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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Женщины в ОРДЛО не имеют ресурсов для защиты себя и детей от насилия в семье – ООН

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В ОРДЛО лишь немногие активисты движения по защите женщин могут продолжать работу
В ОРДЛО лишь немногие активисты движения по защите женщин могут продолжать работу
Фото: depositphotos.com

На территориях, контролируемых террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР", женщины не имеют достаточной поддержки и ресурсов для того, чтобы защитить себя и своих детей от актов насилия в семье. Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН, опубликованном 23 сентября.

По данным авторов отчета, в тех случаях, где пострадавшим не был причинен серьезный вред, виновных штрафовали или вносили в реестр лиц, совершивших домашнее насилие. Вместе с тем пострадавшим, большую часть которых составляли женщины, не предоставлялась защита.

В отчете также отмечается, что в ОРДЛО ограничена независимая правозащитная деятельность, из-за чего лишь немногие активисты движения в защиту прав женщин смогли продолжить работу на этой территории. Те же, кто продолжал отстаивать права женщин, делал это с риском для собственной безопасности, подчеркивают авторы отчета.

Кроме того, несколько активистов сказали Управлению верховного комиссариата ООН, что им с трудом удается оказывать услуги из-за отсутствия финансирования и поддержки. К тому же террористы "ДНР" и "ЛНР" не позволяют им получать средства от международных организаций для финансирования услуг или приютов для лиц, пострадавших от домашнего насилия. По меньшей мере одной активистке угрожали задержанием в случае получения ею такого финансирования.

По словам активистов движения в защиту прав женщин, в ОРДЛО имеет место острая нехватка приютов для пострадавших от домашнего насилия, а в сельской местности центров оказания услуг и приютов нет вовсе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: ООН, ДНР, война в Украине, ЛНР, женщины, война на Донбассе, ОРДЛО, домашнее насилие
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