Женщины в ОРДЛО не имеют ресурсов для защиты себя и детей от насилия в семье – ООН

По данным авторов отчета, в тех случаях, где пострадавшим не был причинен серьезный вред, виновных штрафовали или вносили в реестр лиц, совершивших домашнее насилие. Вместе с тем пострадавшим, большую часть которых составляли женщины, не предоставлялась защита.

В отчете также отмечается, что в ОРДЛО ограничена независимая правозащитная деятельность, из-за чего лишь немногие активисты движения в защиту прав женщин смогли продолжить работу на этой территории. Те же, кто продолжал отстаивать права женщин, делал это с риском для собственной безопасности, подчеркивают авторы отчета.

Кроме того, несколько активистов сказали Управлению верховного комиссариата ООН, что им с трудом удается оказывать услуги из-за отсутствия финансирования и поддержки. К тому же террористы "ДНР" и "ЛНР" не позволяют им получать средства от международных организаций для финансирования услуг или приютов для лиц, пострадавших от домашнего насилия. По меньшей мере одной активистке угрожали задержанием в случае получения ею такого финансирования.

По словам активистов движения в защиту прав женщин, в ОРДЛО имеет место острая нехватка приютов для пострадавших от домашнего насилия, а в сельской местности центров оказания услуг и приютов нет вовсе.