Почти 2 млн украинцев лично сталкивались с домашним насилием – опрос

Как отмечают социологи, пережить домашнее насилие пришлось или приходится 10% женщин и 3% мужчин.

14% респондентов сказали, что с домашним насилием столкнулись их родственники, 12% – что такая проблема есть у их друзей, 10% – что знают о домашнем насилии у своих соседей.

Еще 13% опрошенных утверждают, что данная проблема затронула их знакомых, а 3% – коллег.

В то же время 60% украинцев заявили, что им неизвестно о случаях проявления домашнего насилия среди своего окружения.

Опрос проводился с 18-го по 28 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

По данным Государственной службы статистики, численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41, 442 млн человек.