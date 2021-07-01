В Украине почти каждый четвертый мужчина испытал насилие на улице – опрос Amnesty International

"Почти каждый четвертый украинский мужчина сообщил, что испытывал физическое насилие на улице во взрослом возрасте. Зато опыт домашнего насилия в роли пострадавшего пережили только 6% граждан мужского пола. [...] Несколько больше от различных форм насилия опрошенные мужчины страдали в детстве и юности. Уличные побои испытывала треть респондентов (31%), буллинг и/или избиения в школе – каждый четвертый (25%). О случаях пощечин или избиения ремнем дома до 16 лет рассказали аж 65% опрошенных", – говорится в сообщении.

78% мужчин ответили, что угрозу физического насилия усматривают со стороны других мужчин, "преимущественно от незнакомых на улице, представителей криминальных групп и силовых структур". Насилия со стороны женщин больше опасаются 9% респондентов.

Инфографика: amnesty.org.ua

Социологическое исследование проводилось Amnesty International с 17 апреля по 8 мая. Было опрошено 2016 респондентов – мужчин в возрасте от 18 лет.