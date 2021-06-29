В Польше обнародовали данные о случаях насилия над детьми в церкви

За это время зарегистрировано 368 случаев, когда речь могла идти о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних со стороны священнослужителей. Данные были собраны Институтом статистики Римско-католической церкви с 2018-го по 2020 год.

39% случаев насилия над детьми польская церковь признала объективными, 51% еще проверяется, а 10% не подтверждены.

Предстоятель Польши архиепископ Войцех Поляк попросил прощения у жертв сексуального насилия, совершенного за все время в Польской католической церкви.

"Хочу обратиться к оскорбленным и ко всем тем, кого коснулось зло в церкви, и попросить прощения", – сказал он.