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Власти Бангладеш введут смертную казнь за изнасилование

На прошлой неделе в Бангладеш начались массовые возмущения после жестокого нападения на 37-летнюю женщину, которая уже неоднократно подвергалась изнасилованиям. Общественное возмущение вынудило власти страны ввести за такое преступление смертную казнь.

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Жители Бангладеш вышли на демонстрации
Жители Бангладеш вышли на демонстрации
Фото: ЕРА

Власти Бангладеш вводят смертную казнь за изнасилование после того, как в стране в течение нескольких дней продолжались протесты против сексуального насилия в отношении женщин. В комментарии ВВС министр юстиции Бангладеш Анисул Хак сообщил, что 13 октября президент Абдул Хамид издаст соответствующий указ.

На прошлой неделе в Бангладеш начались массовые возмущения после жестокого нападения на 37-летнюю женщину. Видео изнасилования было обнародовано в соцсетях, после чего были арестованы восемь человек.

Расследование Национальной комиссии по правам человека Бангладеш показало, что женщина на видео неоднократно подвергалась изнасилованию.

Участники протестов потребовали от властей изменений в судебном преследовании по делам об изнасиловании.

Они вышли на демонстрации с лозунгами "Вешать насильников". В столице страны Дакке протестующие установили имитацию виселицы.

По данным ВВС, в этом году в стране было зарегистрировано не менее 1000 случаев изнасилований. Каждое пятое из них – групповое. При этом многие случаи остаются незамеченными, потому что женщины опасаются дальнейшей травли.

Теги: Бангладеш, протесты, изнасилование, смертная казнь, женщины, демонстрации
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