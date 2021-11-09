ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

За восемь месяцев 2021 года полиция получила более 203 тыс. сообщений о домашнем насилии – замглавы МВД Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Павличенко рассказала, сколько сообщений о случаях домашнего насилия подали женщины
Павличенко рассказала, сколько сообщений о случаях домашнего насилия подали женщины
Фото: npu.gov.ua

За восемь месяцев 2021 года полиция получила более 203 тыс. сообщений о фактах домашнего насилия. Об этом сообщила замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко 9 ноября во время онлайн-выступления на конференции Международной ассоциации женщин-полицейских, сообщила пресс-служба Нацполиции.

В 2020 году полиция получила 208,8 тыс. таких сообщений, из которых 183 тыс. поданы женщинами, 3433 – детьми.

По словам замминистра, эти данные свидетельствуют не о росте числа случаев домашнего насилия, а о том, что "люди стали более информированы о таком явлении, знают, как его распознать и куда нужно обращаться за помощью".

Сейчас в Украине функционирует 86 групп реагирования на случаи домашнего насилия, сообщила Павличенко.

Контекст:

1 июля 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола.

В пояснительной записке к документу говорится, что за домашнее насилие наказывают преимущественно штрафом, но он не является эффективной мерой. Согласно тексту закона, после первого нарушения могут оштрафовать на сумму до 340 грн, отправить на общественные работы на 40 часов или отправить под административный арест на 10 суток. При повторном нарушении могут оштрафовать на сумму до 680 грн, отправить на общественные работы до 60 часов или назначить админарест на срок до 15 суток.

Согласно результатам опроса, проведенного с 18-го по 28 июня Украинским институтом будущего совместно с New Image Group, почти 2 млн украинцев лично сталкивались с домашним насилием.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, полиция, Нацполиция, домашнее насилие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Обменяться эндорфинами, слиться в экстазе". Певица Теона Контридзе призвала киевлян не надевать на ее концерт каблуки
"Обменяться эндорфинами, слиться в экстазе". Певица Теона Контридзе призвала киевлян не надевать на ее концерт каблуки
"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем
"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем
"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью
"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью
"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой
"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой
Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру
Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру G
Алек Болдуин призвал полицию контролировать использование оружия на съемках
Алек Болдуин призвал полицию контролировать использование оружия на съемках
Кличко: Младший сын забрал у меня титул самого высокого в семье
Кличко: Младший сын забрал у меня титул самого высокого в семье G
Дмитрий ГОРДОН
"Королева фоток из спальни". Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку
"Королева фоток из спальни". Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку
Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела
Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Сальму в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика
"Сальму – в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика
"Сладуны". Каменских перед камерой страстно поцеловала оголенного Потапа
"Сладуны". Каменских перед камерой страстно поцеловала оголенного Потапа
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (149465)
2
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (65934)
3
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски (63030)
4
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье (54984)
5
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку (45249)
6
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (38613)
7
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (26989)
8
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы (25594)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS