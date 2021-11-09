За восемь месяцев 2021 года полиция получила более 203 тыс. сообщений о домашнем насилии – замглавы МВД Украины

В 2020 году полиция получила 208,8 тыс. таких сообщений, из которых 183 тыс. поданы женщинами, 3433 – детьми.

По словам замминистра, эти данные свидетельствуют не о росте числа случаев домашнего насилия, а о том, что "люди стали более информированы о таком явлении, знают, как его распознать и куда нужно обращаться за помощью".

Сейчас в Украине функционирует 86 групп реагирования на случаи домашнего насилия, сообщила Павличенко.