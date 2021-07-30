Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие

Закон дает возможность пострадавшему получить возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных вследствие домашнего насилия.

"Согласно закону, военнослужащие, военнообязанные и резервисты, а также лица начальствующего состава НАБУ, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, ГБР и полицейские несут административную ответственность на общих основаниях за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания", – подчеркнули в сообщении.

Правонарушения караются наложением штрафа от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов доходов (от 170 до 340 грн) или общественными работами на срок от 30 до 40 часов, или административным арестом на срок до 10 суток.

За повторные правонарушения, совершенные в течение года, предусмотрен штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов (от 340 до 680 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или админарест на срок до 15 суток.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.