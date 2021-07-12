Почти 60% украинцев считают, что для предотвращения домашнего насилия необходимо усилить уголовную ответственность – опрос

7% украинцев придерживаются мнения, что домашнее насилие будет всегда и никакие меры не помогут его побороть Фото: depositphotos.com

35% опрошенных думают, что нужна более интенсивная профилактическая работа участковых инспекторов с "проблемными" семьями. 26% респондентов выступают за увеличение срока задержания обидчиков полицией.

18% украинцев отметили необходимость проведения общегосударственной информационной кампании с алгоритмом действий для тех, кто сталкивается с домашним насилием. 14% респондентов выступают за открытый реестр обидчиков.

12% опрошенных поддерживают идею, что таких людей нужно контролировать с помощью электронных средств (браслетов).

В то же время 7% украинцев придерживаются мнения, что домашнее насилие будет всегда и никакие меры не помогут его побороть.

Опрос проводился с 18-го по 28 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Согласно результатам опроса, почти 2 млн украинцев лично сталкивались с домашним насилием.