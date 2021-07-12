Почти 60% украинцев считают, что для предотвращения домашнего насилия необходимо усилить уголовную ответственность – опрос

35% опрошенных думают, что нужна более интенсивная профилактическая работа участковых инспекторов с "проблемными" семьями. 26% респондентов выступают за увеличение срока задержания обидчиков полицией.
18% украинцев отметили необходимость проведения общегосударственной информационной кампании с алгоритмом действий для тех, кто сталкивается с домашним насилием. 14% респондентов выступают за открытый реестр обидчиков.
12% опрошенных поддерживают идею, что таких людей нужно контролировать с помощью электронных средств (браслетов).
В то же время 7% украинцев придерживаются мнения, что домашнее насилие будет всегда и никакие меры не помогут его побороть.
Опрос проводился с 18-го по 28 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.
Согласно результатам опроса, почти 2 млн украинцев лично сталкивались с домашним насилием.
1 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола.
В пояснительной записке к документу говорится, что за домашнее насилие наказывают преимущественно штрафом, но он не является эффективной мерой. Согласно тексту закона, после первого нарушения могут оштрафовать на сумму до 340 грн, отправить на общественные работы на 40 часов или отправить под административный арест на 10 суток. При повторном нарушении могут оштрафовать на сумму до 680 грн, отправить на общественные работы до 60 часов или админарест на срок до 15 суток.