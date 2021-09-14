Зеленская: К концу 2021 года в Украине должно быть создано 28 новых приютов для жертв домашнего насилия

Она отметила, что в Европе по стандартам на каждые 10 тыс. населения страны должно быть одно место в шелтере.
"Конечно, в Украине их еще крайне недостаточно – до 2021 года их было 16, то есть даже не в каждой области. В 2021 году мы делаем настоящий рывок: согласно плану действий, который был утвержден Кабинетом Министров, только до декабря должно быть создано 28 новых шелтеров. Кроме них, будут создаваться еще и дневные центры помощи: чтобы, если нет готовности уйти из дома, можно было прийти и проконсультироваться так, чтобы никто из соседей и близких не знал об этом. Создается служба быстрого реагирования: 40 мобильных бригад, которые должны будут заниматься только вопросами насилия в семье. Для них будет закуплено 40 автомобилей", – сказала первая леди.
Зеленская сообщила, что в середине лета Кабинет Министров выделил субвенцию в размере около 275 млн грн для финансирования запуска шелтеров, дневных центров и специальных служб в полиции.
"И, конечно, запускаем информационную поддержку. Потому что многие женщины не осознают, что с ними происходит насилие, и не могут реагировать правильно. Мы говорим с ними о психологическом и экономическом насилии. Жертва домашнего насилия может позвонить на горячую линию 1547. Она может позвонить в службу социальной помощи. И ее перенаправят в шелтер. Или социальная служба вызовет полицию, и они ее отвезут в шелтер. Там предоставляется первичная юридическая помощь, в том числе если у человека просто нет документов. Там он может находиться от трех до шести месяцев. Там и для детей есть все необходимое", – заявила она.
1 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола.
В пояснительной записке к документу говорится, что за домашнее насилие наказывают преимущественно штрафом, но он не является эффективной мерой. Согласно тексту закона, после первого нарушения могут оштрафовать на сумму до 340 грн, отправить на общественные работы на 40 часов или отправить под административный арест на 10 суток. При повторном нарушении могут оштрафовать на сумму до 680 грн, отправить на общественные работы до 60 часов или админарест на срок до 15 суток.
Согласно результатам опроса, проведенного с 18-го по 28 июня Украинским институтом будущего совместно с New Image Group, почти 2 млн украинцев лично сталкивались с домашним насилием.