Зеленская: К концу 2021 года в Украине должно быть создано 28 новых приютов для жертв домашнего насилия

Зеленская: Многие женщины не осознают, что с ними происходит насилие, и не могут реагировать правильно Фото: Олена Зеленська / Facebook

Она отметила, что в Европе по стандартам на каждые 10 тыс. населения страны должно быть одно место в шелтере.

"Конечно, в Украине их еще крайне недостаточно – до 2021 года их было 16, то есть даже не в каждой области. В 2021 году мы делаем настоящий рывок: согласно плану действий, который был утвержден Кабинетом Министров, только до декабря должно быть создано 28 новых шелтеров. Кроме них, будут создаваться еще и дневные центры помощи: чтобы, если нет готовности уйти из дома, можно было прийти и проконсультироваться так, чтобы никто из соседей и близких не знал об этом. Создается служба быстрого реагирования: 40 мобильных бригад, которые должны будут заниматься только вопросами насилия в семье. Для них будет закуплено 40 автомобилей", – сказала первая леди.

Зеленская сообщила, что в середине лета Кабинет Министров выделил субвенцию в размере около 275 млн грн для финансирования запуска шелтеров, дневных центров и специальных служб в полиции.

"И, конечно, запускаем информационную поддержку. Потому что многие женщины не осознают, что с ними происходит насилие, и не могут реагировать правильно. Мы говорим с ними о психологическом и экономическом насилии. Жертва домашнего насилия может позвонить на горячую линию 1547. Она может позвонить в службу социальной помощи. И ее перенаправят в шелтер. Или социальная служба вызовет полицию, и они ее отвезут в шелтер. Там предоставляется первичная юридическая помощь, в том числе если у человека просто нет документов. Там он может находиться от трех до шести месяцев. Там и для детей есть все необходимое", – заявила она.