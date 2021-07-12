Почти половина украинцев, которые сталкивались с домашним насилием, не обращались в полицию – опрос

36% респондентов сказали, что вызывали в таких случаях полицию.

14% опрошенных обращались к участковому с просьбой провести беседу с обидчиком, а 11% писали заявление в полицию.

В то же время 34% украинцев, которые обращались к правоохранителям за помощью, сказали, что, получив заявление, полицейские ничего не сделали, и насилие продолжилось.

При этом 22% респондентов отметили, что в их случае полиция провела беседу с обидчиком, и насилие прекратилось.

По словам 19% опрошенных, полицейские составили протокол, но обидчика так и не привлекли к ответственности. А по данным 16% украинцев, после составления протокола их обидчик был привлечен к ответственности.

Еще 8% респондентов сказали, что правоохранители отказали им в написании заявления, убедив, что "ситуация наладится и так".

Опрос проводился с 18-го по 28 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Согласно результатам опроса, почти 2 млн украинцев лично сталкивались с домашним насилием.