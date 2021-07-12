Почти половина украинцев, которые сталкивались с домашним насилием, не обращались в полицию – опрос

36% респондентов сказали, что вызывали в таких случаях полицию.
14% опрошенных обращались к участковому с просьбой провести беседу с обидчиком, а 11% писали заявление в полицию.
В то же время 34% украинцев, которые обращались к правоохранителям за помощью, сказали, что, получив заявление, полицейские ничего не сделали, и насилие продолжилось.
При этом 22% респондентов отметили, что в их случае полиция провела беседу с обидчиком, и насилие прекратилось.
По словам 19% опрошенных, полицейские составили протокол, но обидчика так и не привлекли к ответственности. А по данным 16% украинцев, после составления протокола их обидчик был привлечен к ответственности.
Еще 8% респондентов сказали, что правоохранители отказали им в написании заявления, убедив, что "ситуация наладится и так".
Опрос проводился с 18-го по 28 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.
Согласно результатам опроса, почти 2 млн украинцев лично сталкивались с домашним насилием.
1 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола.
В пояснительной записке к документу говорится, что за домашнее насилие наказывают преимущественно штрафом, но он не является эффективной мерой. Согласно тексту закона, после первого нарушения могут оштрафовать на сумму до 340 грн, отправить на общественные работы на 40 часов или отправить под административный арест на 10 суток. При повторном нарушении могут оштрафовать на сумму до 680 грн, отправить на общественные работы до 60 часов или админарест на срок до 15 суток.