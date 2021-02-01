В январе в Киеве зафиксировали девять температурных рекордов – обсерватория Срезневского

Холоднее всего в Киеве в прошлом месяце было 20 января (-20,2 °С), а теплее всего – 24 января (+8,6 °С), сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В обсерватории Срезневского рассказали о погоде в Киеве в январе Фото: depositphotos.com

В январе климатологи зафиксировали в Киеве девять температурных рекордов. Об этом 1 февраля сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

"Среднемесячная температура воздуха в январе в столице составила -2,5 °С, что превышает обновленную климатическую норму на 0,7 °С", – отметили в обсерватории.

Холоднее всего в Киеве было 20 января (-20,2 °С), а теплее всего – 24 января (+8,6 °С).

"Осадков на проспекте Науки выпало 63 мм, что составило почти две месячные климатические нормы", – говорится в сообщении.