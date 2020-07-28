За сутки в Киеве коронавирус выявили у 110 человек

По состоянию на сегодняшний день в Киеве зарегистрировано уже 7800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 130 человек умерли, 2830 выздоровели. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 110 жителей Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших 45 женщин в возрасте от 18 до 81 года, две девочки 11 и 15 лет, 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 года и четверо мальчиков от двух до шести лет.

За сутки умер один человек. Госпитализировали девять пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе (45), в Оболонском и Днепровском (по 14), а также в Дарницком районе (12 случаев).

По состоянию на сегодняшний день в столице уже 7800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 130 человек умерли, 2830 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на сегодняшний день заразились 66 575 человек, умерли 1629, вылечились 36 744 человек.