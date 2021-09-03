"Жалко и больно". В НАУ признали, что в их общежитиях давно не было капитального ремонта

"Отдельные помещения некоторых общежитий университета, мягко говоря, находятся не в самом лучшем состоянии. За последние пять лет ни в одном общежитии университета не было проведено капитального ремонта, а текущие ремонтные работы по обновлению как помещений общего пользования, так и студенческих комнат тоже не осуществлялись", – говорится в сообщении.
При этом в администрации утверждают, что средства на ремонт были, ведь студенты всегда оплачивали проживание согласно установленным тарифам.
В отсутствии ремонта и нецелевом использовании бюджета администрация обвинила предыдущее руководство.
"Жалко и больно видеть, до какого печального состояния прежняя администрация вуза довела не только помещения общежитий, но и их фасады, например, и даже входы", – говорится в сообщении.
Нынешнее руководство утверждает, что сейчас занимается погашением задолженности за коммунальные услуги, так как существовала вероятность отключения водоснабжения, отопления и электроэнергии в студенческом городке и на территории всего университета.
В НАУ обещают и в дальнейшем улучшать условия проживания в общежитиях и уже отчитываются о собственном плане по устранению недостатков.
В середине августа в сети появились фото из общежития №11 НАУ. На них видно, что уборные и душевые в крайне плохом состоянии, раковины разбиты, также сломан подоконник, а в стенах – сквозные дыры.
Администрация НАУ наличие указанных недостатков в общежитии №11 отрицала. Там уверяли, что приведенным фотографиям несколько лет. А ремонт начали делать в феврале 2021 года, после смены руководства заведения.
2 августа СМИ опубликовали свежие фото и видео из общежития №11. На них видно, что в общежитии повсеместно отваливается плитка, раковины и унитазы находятся в плохом состоянии.