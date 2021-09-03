"Жалко и больно". В НАУ признали, что в их общежитиях давно не было капитального ремонта

"Отдельные помещения некоторых общежитий университета, мягко говоря, находятся не в самом лучшем состоянии. За последние пять лет ни в одном общежитии университета не было проведено капитального ремонта, а текущие ремонтные работы по обновлению как помещений общего пользования, так и студенческих комнат тоже не осуществлялись", – говорится в сообщении.

При этом в администрации утверждают, что средства на ремонт были, ведь студенты всегда оплачивали проживание согласно установленным тарифам.

В отсутствии ремонта и нецелевом использовании бюджета администрация обвинила предыдущее руководство.

"Жалко и больно видеть, до какого печального состояния прежняя администрация вуза довела не только помещения общежитий, но и их фасады, например, и даже входы", – говорится в сообщении.

Нынешнее руководство утверждает, что сейчас занимается погашением задолженности за коммунальные услуги, так как существовала вероятность отключения водоснабжения, отопления и электроэнергии в студенческом городке и на территории всего университета.

В НАУ обещают и в дальнейшем улучшать условия проживания в общежитиях и уже отчитываются о собственном плане по устранению недостатков.