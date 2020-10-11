"Богдан был для нас всех солнцем". Бабушка ребенка с аутизмом, которого утопили в Северо-Крымском канале, рассказала о трагедии

По словам жительницы Киева Татьяны Матвиенко, она предлагала дочери перевезти тяжелобольного четырехлетнего внука из Каланчака в столицу, но та отказывалась. Несколько дней назад тело мальчика нашли в Северо-Крымском канале, его мать созналась в убийстве.

Жительница Каланчака Херсонской области, которую подозревают в утоплении четырехлетнего сына, не раз жаловалась, что ей тяжело ухаживать за тяжелобольным ребенком, но от переезда в Киев отказывалась. Об этом "ВВС News Україна" рассказала мать подозреваемой Татьяна Матвиенко.

По ее словам, дочь боялась, что ее бывший муж приведет в исполнение угрозы и отберет у нее ребенка. Мужчина помогал им материально, но якобы не признавал, что маленький Богдан болен.

Матвиенко, которая работает на стройке в столице, говорит, что у ребенка был аутизм, воспаление оболочки головного мозга, он был на безглютеновой и безлактозной диете. Женщина предлагала дочери вместе с внуком переехать в Киев, чтобы постоянно консультироваться с врачами, но та оставалась в Каланчаке.

Что могло толкнуть 36-летнюю мать на убийство, бабушка не знает.

"Что такое случилось? Открыли холодильник – мясо нутрии по пакетикам для ребенка разделено, огурцы вымочены. Я не могу ее осуждать, не могу ее поддерживать, Богдан был для нас всех солнцем", – сказала Матвиенко.

После случившегося свою дочь женщина не видела. Говорит, что ее не пускают на свидание с ней, потому что подозреваемая в неадекватном состоянии. Однако в полиции "ВВС News Україна" сообщили, что за получением разрешения на свидание с подозреваемой никто из родственников не обращался.

Отец мальчика от общения со СМИ отказался.

Как сообщила 5 октября полиция Херсонской области, женщина созналась, что утопила своего четырехлетнего сына в Северо-Крымском канале. По ее словам, недавно состояние ребенка ухудшилось и она разуверилась в его выздоровлении.