Более миллиона граждан Украины употребляют наркотики – Венедиктова

По ее словам, ежегодно число людей, употребляющих наркотики, растет на 8–10%.
"Темпы роста наркомании в Украине являются одними из самых высоких в мире", – сказала Венедиктова.
Генпрокурор добавила, что каждый год наркомания и связанные с ней болезни становятся причиной смерти примерно 120 тыс. человек.
Венедиктова заявила, что в 2021 году правоохранители открыли 24,5 тыс. уголовных производств, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Больше всего таких правонарушений фиксируют в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях и Киеве.
По данным (.xls) Государственной службы статистики Украины, во втором квартале 2021 года украинцы тратили почти 8% доходов на алкоголь, табачные изделия и наркотики.