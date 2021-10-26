Более миллиона граждан Украины употребляют наркотики – Венедиктова

По ее словам, ежегодно число людей, употребляющих наркотики, растет на 8–10%.

"Темпы роста наркомании в Украине являются одними из самых высоких в мире", – сказала Венедиктова.



Генпрокурор добавила, что каждый год наркомания и связанные с ней болезни становятся причиной смерти примерно 120 тыс. человек.

Венедиктова заявила, что в 2021 году правоохранители открыли 24,5 тыс. уголовных производств, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Больше всего таких правонарушений фиксируют в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях и Киеве.