ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

"БРСМ-Нафта": Экорейдеры Куфтырев и Верник рейдерят нефтебазу и могут спровоцировать взрыв сжиженного газа

В компании "БРСМ-Нафта" заявили, что на территории захваченной базы хранятся бензин, дизель и 8 млн литров сжиженного газа. Руководство предприятия обвиняет в захвате юриста Павла Куфтырева и главу Фонда ликвидации последствий Васильковской трагедии Олега Верника.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Сотрудников на территорию не пускают все имущество в руках рейдеров, заявили в "БРСМ-Нафта"
Сотрудников на территорию не пускают – все имущество в руках рейдеров, заявили в "БРСМ-Нафта"
Фото: пресс-служба "БРСМ-Нафта"

В селе Переяславское под Киевом представители фейковой общественной организации "Фонд ликвидации последствий Васильковской трагедии" при содействии полиции четвертый день "рейдерят" нефтебазу, принадлежащую "БРСМ-Нафта", заявил в Facebook директор департамента по маркетингу "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

В компании предупредили об угрозе взрыва: на территории базы хранятся бензин, дизель и 8 млн литров сжиженного газа. Мельничук написал, что действия юриста Павла Куфтырева и главы Фонда ликвидации последствий Васильковской трагедии Олега Верника могут спровоцировать техногенную катастрофу, по сравнению с которой Васильковская трагедия "покажется мелочью".

"Сотрудников на территорию не пускают – все имущество в руках рейдеров, которые не знакомы с техникой безопасности, жгут файеры, курят прямо возле бензовозов. В случае пожара они превратятся в ракеты "Першинг", полрайона может взлететь в воздух. Бандитам Олега Верника и экорейдера Павла Куфтырева мало Васильковской трагедии – они хотят привести к еще одной. На территории нефтебазы 8 млн литров сжиженного газа, вокруг стоят пустые бензовозы со взрывоопасными парами. В Василькове были бензин и дизель, а тут еще и 8 млн литров газа", – заявил директор департамента.

Он добавил, что силовую поддержку "активистам" фонда оказывают около 100 вооруженных титушек из праворадикальной организации: они забаррикадировались на предприятии и забрасывают сотрудников нефтебазы камнями и покрышками, поджигают дымовые шашки. Титушки, по словам Мельничука, действуют под прикрытием и при содействии полиции.

"Мы требуем остановить беззаконие, задержать рейдеров и допустить на нефтебазу сотрудников для гарантирования безопасности. В противном случае кто будет нести ответственность? Когда [президент Украины] Владимир Зеленский обещал инвестнянь и нормальные условия для бизнеса, мы ждали чего угодно, но не этого", – написал Мельничук.

https://www.facebook.com/AlexanderMelnychuk/posts/3458281344238412

Телеканал "112 Украина" выпустил сюжет с места событий в Переяславском: сотрудники на видео жалуются, что их не пускают на территорию, бросают в них камни и дымовые шашки.

ВИДЕО
Видео: 112 Украина / YouTube
Теги: титушки, рейдерский захват, БРСМ-Нафта, Васильков, нефтебаза
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Думаю, что вернут". Фреймут прокомментировала дисквалификацию Винника на "Танцах со звездами"
"Думаю, что вернут". Фреймут прокомментировала дисквалификацию Винника на "Танцах со звездами"
Билык, Астафьева, Горбунов, Филатов и Трегубова снялись в образах героев романа Димитрова "Дилер реальности". Фото
Билык, Астафьева, Горбунов, Филатов и Трегубова снялись в образах героев романа Димитрова "Дилер реальности". Фото
Дапкунайте на роликах восхитила подписчиков стройностью
Дапкунайте на роликах восхитила подписчиков стройностью
"Коронованная Анна". Семенович заболела COVID-19
"Коронованная Анна". Семенович заболела COVID-19
"Я так и не смог переступить барьер". Лидер TIK Бронюк показал маму
"Я так и не смог переступить барьер". Лидер TIK Бронюк показал маму
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Gucci презентовал мужское платье стоимостью $2,6 тыс., которое поможет бороться с токсичными гендерными стереотипами
Gucci презентовал мужское платье стоимостью $2,6 тыс., которое поможет бороться с токсичными гендерными стереотипами
  "Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"
  "Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
"Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
"Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда
58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS