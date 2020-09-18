Бывшему сотруднику Генпрокуратуры сообщили о подозрении в растрате 1,8 млн грн – НАБУ

Экс-сотрудник Генпрокуратуры Украины в 2015 году обеспечил заключение и оплату договоров между ГПУ и частными компаниями на якобы проведение ремонтных работ. Ведомство перевело компаниям 1,8 млн грн, но ремонт проведен не был. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили бывшему начальнику одного из отделов управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившем около 1,8 млн грн ущерба государству. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что бывший чиновник в течение 2015 обеспечил заключение и оплату хозяйственных договоров между Генпрокуратурой и частными компаниями на якобы проведение ремонтных работ в помещениях ГПУ без намерения реального их исполнения. В итоге работы не выполнили, но ГПУ перечислила компаниям 1,8 млн грн.

Действия экс-чиновника квалифицировали по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Расследование по этому делу детективы НАБУ вело с января 2016 года, отмечено в сообщении.