"Бывший военный с криминальным прошлым". Полиция через 40 дней после расстрела под Киевом автомобиля с семьей задержала подозреваемого

"40 суток тщательной, кропотливой работы полицейских – и стрелок арестован. Бывший военный с криминальным прошлым держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова", – написал он.
По словам Небытова, стрельба в Софиевской Борщаговке была "громкой вендеттой".
"Настоящие намерения нападавшего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют", – заявил глава полиции Киевской области, но деталей не привел.
Утром 12 октября в селе Софиевская Борщаговка под Киевом неизвестный мужчина в камуфляже расстрелял припаркованный автомобиль, в котором были мужчина, женщина, и судя по видео, ребенок. В результате стрельбы 27-летний мужчина был ранен. Стрелок сбежал.