"Бывший военный с криминальным прошлым". Полиция через 40 дней после расстрела под Киевом автомобиля с семьей задержала подозреваемого

12 октября неизвестный в камуфляже устроил стрельбу по автомобилю с семьей Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

"40 суток тщательной, кропотливой работы полицейских – и стрелок арестован. Бывший военный с криминальным прошлым держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова", – написал он.

Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

По словам Небытова, стрельба в Софиевской Борщаговке была "громкой вендеттой".

"Настоящие намерения нападавшего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют", – заявил глава полиции Киевской области, но деталей не привел.