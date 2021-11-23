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"Бывший военный с криминальным прошлым". Полиция через 40 дней после расстрела под Киевом автомобиля с семьей задержала подозреваемого

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12 октября неизвестный в камуфляже устроил стрельбу по автомобилю с семьей
12 октября неизвестный в камуфляже устроил стрельбу по автомобилю с семьей
Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

Полиция задержала мужчину, которого считает виновным в том, что он расстрелял машину с семьей в селе Софиевская Борщаговка под Киевом 12 октября. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"40 суток тщательной, кропотливой работы полицейских – и стрелок арестован. Бывший военный с криминальным прошлым держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова", – написал он.

Фото: Андрій Нєбитов / Facebook
Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

По словам Небытова, стрельба в Софиевской Борщаговке была "громкой вендеттой". 

"Настоящие намерения нападавшего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют", – заявил глава полиции Киевской области, но деталей не привел.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=590103002319382&id=100039590617894

Контекст:

Утром 12 октября в селе Софиевская Борщаговка под Киевом неизвестный мужчина в камуфляже расстрелял припаркованный автомобиль, в котором были мужчина, женщина, и судя по видео, ребенок. В результате стрельбы 27-летний мужчина был ранен. Стрелок сбежал.

Теги: стрельба, полиция, военные, нападение, задержание, автомобиль, Андрей Небытов
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