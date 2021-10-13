Под Киевом мужчина в камуфляже расстрелял авто с семьей – полиция

"Около 7.45 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего мужчины, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль", – говорится в сообщении.

Видео стрельбы по автомобилю Volkswagen опубликовалпаблик "Киев Оперативный" в Telegram. На кадрах видно, что в машине был также ребенок.

По одной из версий, которую рассматривают правоохранители, причиной стрельбы могли стать долговые обязательства потерпевшего, таким образом ему пытались угрожать, сообщила УНН пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

"Во время допроса свидетелей правоохранители установили, что люди получали угрозы в отношении гражданско-правовых отношений. Сейчас это основная версия следствия, но также есть другие", – добавил глава полиции региона Андрей Небытов, его цитирует пресс-служба ведомства в Facebook.

По предварительной информации, стрелок совершил выстрелы из переделанного оружия.