Бывшую пленницу боевиков с помощью растяжки пыталась взорвать ее знакомая – полиция

В полиции Донецкой области рассказали, что подозреваемую в попытке убийства бывшей пленницы боевиков вычислили по ДНК, взятому после взрыва с остатков гранаты.

Следствие вычислило, кто причастен к попытке убийства в селе Иванополье Донецкой области бывшей пленницы боевиков, во дворе которой 20 июня сработала растяжка. Об этом 7 октября проинформировала полиция региона.

Бывшая пленница "ДНР" Валентина Бучок, которая живет в Иванополье, пострадала от взрыва, который произошел утром в ее частном дворе. 55-летняя женщина получила ранения и долго лечилась.

"Полицейские установили, что во дворе была установлена растяжка с гранатой РГД-5, которая взорвалась, когда потерпевшая открыла калитку... Полицейские установили подозреваемую – 49-летнюю жительницу Луганской области, которая является знакомой потерпевшей и неоднократно выражала угрозы в адрес женщины. В результате проведенных экспертиз причастность злоумышленницы к организации взрыва подтвердилась: ДНК-профиль, обнаруженный на спусковом рычаге гранаты, совпал с профилем подозреваемой", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители выяснили, что злоумышленница установила растяжку и сразу после совершения преступления уехала домой в Луганскую область.

"По предварительным данным, мотивом покушения на убийство стала ревность. Кроме того, по предварительным данным, подозреваемая может быть причастна и к другим противоправным действиям в отношении потерпевшей, которые имели место в течение 2019 года", – объяснили в ведомстве.

Производство открыто по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, но дело могут переквалифицировать, отметили в полиции.