Чиновник Госэкоинспекции, которого задержали на взятке, оказался гражданином Молдовы, его разыскивает Интерпол

В ведомстве не называют фамилию чиновника, но одесский портал "Думская" пишет, что это Владлен Гривенко Фото: dumskaya.net

"В июле 2021 года частный предприниматель построил АЗС в Николаеве и занимался оформлением ее деятельности. Чиновник Госэкоинспекции сообщил директору АЗС, что заправке грозит запрет на работу из-за определенных нарушений. Он предложил директору АЗС за взятку "решить" вопросы и не мешать работе. В дальнейшем должностное лицо привлекло в качестве посредника владельца общественной организации, специализировавшейся на защите экологии, к организации получения неправомерной выгоды", – сказано в сообщении ГБР.

В августе ГБР задержала посредника при получении второй части неправомерной выгоды на сумму $4 тыс. и самого чиновника, сейчас они оба под стражей.

"Следователи ГБР установили, что обвиняемый чиновник получил гражданство Украины и устроился на должность по поддельным документам. На самом деле он является гражданином Республики Молдова и находится в розыске Интерпола по ряду преступлений: уклонение от уплаты налогов, насилие, хулиганство и другие. По законодательству Республики Молдова за совершенные преступления ему грозит до восьми лет лишения свободы", – отметили в Госбюро расследований.

В ведомстве не называют фамилию чиновника, но одесский портал "Думская" пишет, что это Владлен Гривенко.

Досудебное расследование уже завершено, чиновник отстранен от должности, его лишили гражданства Украины, имущество арестовали, решается вопрос об экстрадиции в Молдову. В Украине обвинительный акт уже направлен в суд, чиновника экоинспекции и посредника обвиняют в требовании и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.