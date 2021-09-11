Число детей, отравившихся в школе в Хмельницком, увеличилось до 92, десятки родителей обратились в полицию

Процесс обучения в школе перевели в онлайн-режим Фото: suspilne.media

В полицию обратились родители 39 детей, инцидент с отравлением расследуют по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины.

9 сентября сообщалось о 84 пострадавших. Речь идет об учениках 18 классов, это дети младшего школьного возраста. Все питались в школьной столовой.

По данным Общественного, речь идет о Хмельницком учебно-воспитательном объединении №1.

"У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также эксперты взяли пробы пищи и продуктов. Первые выводы экспертов будут через несколько дней", – сообщили в полиции.

Директор департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Надежда Балабуст сообщила, что работу пищеблока в этом учебном учреждении приостановили, детей перевели на онлайн-обучение.