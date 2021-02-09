Число погибших при схождении ледника в Индии возросло до 32 человек

Число жертв схода ледника и последующего наводнения, которое произошло 7 февраля в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд, составляет уже по меньшей мере 32 человек, из них опознали – восемь. Об этом сообщает India.com.
Пропавшими считаются еще 197 человек.
Главный министр штата Тривендра Сингх Равата сообщил Khaleej Times, что около 35 человек застряли в туннеле. Спасатели пытаются добраться до них.
Поисково-спасательная операция ведется в туннеле Тапован в округе Чамоли, сообщает ANI в Twitter.
Uttarakhand: Search and rescue operation underway at Tapovan tunnel in Chamoli district pic.twitter.com/6xn0UO3Qlw— ANI (@ANI) February 9, 2021
7 февраля в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд произошло наводнение, вызванное сходом ледника. 8 февраля сообщалось о 24 погибших и 202 пропавших без вести. Изначально пропавшими считалось около 150 человек. Живыми нашли 27. Спасатели объединились, чтобы спасти из заблокированного 250-метрового тоннеля по меньшей мере 30 рабочих. Индо-тибетская пограничная полиция сообщила, что в результате обрушения моста было отрезано 13 сел, в двух из них заканчивается продовольствие, информирует Hindustan Times.