Число погибших при схождении ледника в Индии возросло до 32 человек

В индийском штате Уттаракханд вблизи плотины "Риши Ганга" сошел ледник. Около 197 человек считаются пропавшими без вести.

Число жертв схода ледника и последующего наводнения, которое произошло 7 февраля в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд, составляет уже по меньшей мере 32 человек, из них опознали – восемь. Об этом сообщает India.com.

Пропавшими считаются еще 197 человек.

Главный министр штата Тривендра Сингх Равата сообщил Khaleej Times, что около 35 человек застряли в туннеле. Спасатели пытаются добраться до них.

Поисково-спасательная операция ведется в туннеле Тапован в округе Чамоли, сообщает ANI в Twitter.

Uttarakhand: Search and rescue operation underway at Tapovan tunnel in Chamoli district pic.twitter.com/6xn0UO3Qlw — ANI (@ANI) February 9, 2021