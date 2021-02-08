В Индии после схода ледника и наводнения пропали десятки людей, не менее 24 – погибли. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
7 февраля в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд произошло наводнение, вызванное сходом ледника.
По состоянию на 8 февраля известно о 24 погибших и 202 пропавших без вести, сообщает India Today
. Изначально пропавшими считалось около 150 человек
. Живыми нашли 27. Спасатели объединились, чтобы спасти из заблокированного 250-метрового тоннеля по меньшей мере 30 рабочих. Индо-тибетская пограничная полиция сообщила, что в результате обрушения моста было отрезано 13 сел, в двух из них заканчивается продовольствие, информирует Hindustan Times
.