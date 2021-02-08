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В Индии после схода ледника и наводнения пропали десятки людей, не менее 24 – погибли. Фоторепортаж

Сегодня 17.09
7 февраля в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд произошло наводнение, вызванное сходом ледника. По состоянию на 8 февраля известно о 24 погибших и 202 пропавших без вести, сообщает India Today. Изначально пропавшими считалось около 150 человек. Живыми нашли 27. Спасатели объединились, чтобы спасти из заблокированного 250-метрового тоннеля по меньшей мере 30 рабочих. Индо-тибетская пограничная полиция сообщила, что в результате обрушения моста было отрезано 13 сел, в двух из них заканчивается продовольствие, информирует Hindustan Times.
Теги: Индия, наводнение, ледник, погибшие
 

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