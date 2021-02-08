Число погибших при схождении ледника в Индии возросло до 14 человек

В индийском штате Уттаракханд, вблизи плотины Риши Ганга сошел ледник. Около 170 человек считаются пропавшими без вести.

Число жертв схода ледника и последующего наводнения, которое произошло 7 февраля в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд, составляет уже по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщил телеканал NDTV ссылаясь на данные местных властей.

Около 170 человек считаются пропавшими без вести.