Дания вызвала посла РФ из-за нарушения авиапространства российским самолетом

28 августа в Дании над островом Борнхольм российский самолет нарушил воздушное авиапространство страны, сообщили в министерстве иностранных дел Дании.

Вторжение самолета РФ в авиапространство Дании стало первым в своем роде за несколько лет Фото: defense.gov

В министерстве иностранных дел Дании вызвали посла РФ из-за нарушения воздушного пространства страны российским самолетом. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба МИД Дании.

В дипведомстве отметили, что инцидент произошел 28 августа над островом Борнхольм (Дания).

"Я серьезно отношусь к недопустимому нарушению Россией воздушного пространства Дании. Абсолютно необходимо, чтобы все, в том числе и Россия, придерживались основных правил игры и международных принципов. Это послание было направлено сегодня российскому послу. Было четко указано, что это не должно повториться", – заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

Генерал военно-воздушных сил США, командующий воздушным пространством США в Европе и ВВС НАТО Джеффри Харригиан заявил, что инцидент "демонстрирует неуважение России к международным нормам и суверенному воздушному пространству союзной страны".

Вторжение стало первым в своем роде за несколько лет и демонстрирует "новый уровень провокационного поведения России", отмечается в релизе.